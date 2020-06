Frankfurt (www.anleihencheck.de) - EU-Wiederaufbaufonds treibt Peripherieanleihen, so die Experten von Union Investment.Die Aussicht auf umfangreiche Finanzhilfen für die angeschlagenen Südländer des Euroraumes im Rahmen des EU-Aufbaufonds habe die Nachfrage nach deren Anleihen hochgehalten. Vor allem in Italien hätten sich in der Berichtswoche vom 25. bis 29. Mai 2020 die Zehnjahresspreads zu deutschen Bundesanleihen deutlich eingeengt. Diese seien von 208 auf 185 Basispunkte gefallen. Auch in Spanien, Portugal und Griechenland seien rückläufige Risikoprämien gegenüber Bundespapieren zu beobachten gewesen. ...

