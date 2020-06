Kurz vor Ablauf der Verhandlungsfrist hat die argentinische Regierung vom Internationalen Währungsfonds (IWF) Unterstützung und damit von einem seiner größten Gläubiger erhalten.Der IWF teilte gestern mit, dass das Umschuldungsangebot Argentiniens an die privaten Gläubiger "mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der Wiederherstellung der Tragfähigkeit der Schulden vereinbar' sei. Nach Ansicht des IWF gibt es nur einen sehr eingeschränkten Spielraum, die Zahlungen an die privaten Gläubiger zu erhöhen.Argentinien wird nun "die Möglichkeit zusätzlicher Anpassungen" in Erwägung ziehen. Dies geht aus einer Mitteilung des argentinischen Wirtschaftsministers Guzman hervor.

Den vollständigen Artikel lesen ...