(shareribs.com) London 02.06.2020 - Für die Ölpreise geht es am Dienstag weiter nach oben. Brent-Rohöl nähert sich dabei der Marke von 40 USD an. Die Marktteilnehmer spekulieren auf eine Verlängerung der Förderkürzungen. Bereits in dieser Woche könnten die OPEC+ Staaten über eine Verlängerung der Förderkürzungen entscheiden. Bislang ist die vereinbarte Reduktion der Fördermengen für Mai und Juni vorgesehen. ...

