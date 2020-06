Die Verhandlungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union starten mit scharfen politischen Nebengeräuschen in eine wichtige Verhandlungsrunde. Nach drei mehr oder weniger erfolglosen Verhandlungsrunden liegen die Nerven langsam blank.Sollte man in den nächsten Tagen ebenfalls wieder nur Wasser treten und einem Partnerschaftsabkommen nicht endlich substanziell näherkommen, dürfte es zeitlich sehr knapp werden.Passend zur Gemengelage begannen beide Seiten die Verhandlungen mit gegenseitigen Vorwürfen. Der Verhandlungsführer der EU, der Franzose Michel Barnier, sagte der Zeitung "Sunday Times', Großbritannien hätte gegenüber seinen ursprünglichen Zusagen zwei bis drei Schritte zurückgemacht. Sollte sich Großbritannien nicht am Wortlaut der gemeinsamen politischen Erklärung vom Herbst vergangenen Jahres halten, werde es kein Abkommen geben.

