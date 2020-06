BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Verkehrswacht hat zum Weltfahrradtag den verpflichtenden Einbau von sogenannten Abbiege-Assistenten in Lkw gefordert. "Der Abbiege-Assistent könnte zumindest für viele gefährliche Bereiche in Innenstädten jetzt schon Pflicht sein, wenn wir mutig vorgehen würden. Es passiert aber nichts. So verlieren wir Zeit und gefährden damit Menschenleben. Das ist inakzeptabel", wird der DVW-Präsident Kurt Bodewig in einer Mitteilung von Dienstag zitiert.



Zur Förderung des Radverkehrs sei eine gute Infrastruktur und richtiges Verhalten der Radfahrer wichtig, aber eben auch technische Systeme wie der Abbiege-Assistent.



Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen, weil meist erhöht sitzende Lkw-Fahrer Radler oder Fußgänger im toten Winkel übersehen, die sich neben ihrem Fahrzeug befinden. Abbiege-Assistenten können Warnsignale aussenden oder automatisch bremsen.



Zum Weltfahrradtag am 3. Juni wird seit 2018 auf die Belange von Radfahrern hingewiesen./tay/DP/jha

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de