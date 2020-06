Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd ist die Situation in den USA mancherorts eskaliert. In Cicero, einem Vorort von Chicago, sind bei Protesten gegen Polizeigewalt zwei Menschen ums Leben gekommen. In St. Louis sind vier Polizisten durch Schüsse verletzt worden. Derweil reagiert auch die Börse auf die Vorfälle.Floyd war in der vergangenen Woche bei einer Polizeikontrolle schwer misshandelt worden. Ein weißer Polizist hatte sein Knie mehrere Minuten lang auf Floyds Hals gedrückt. Der Afroamerikaner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...