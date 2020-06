Nach der Zwangspause in Folge der Corona-Pandemie peilt Nevada Copper die Produktion von Kupfer-Konzentrat ab dem dritten Quartal an. Derweil werden die Pläne für das weitere Ramp-Up der neue Pumpkin Hollow-Untergrundmine vorangetrieben. Die Aktie scheint die Bodenbildung abgeschlossen zu haben.

Start im dritten Quartal

Anfang April musste Nevada Copper (0,16 CAD | 0,12 Euro; CA64128F1099) in die Zwangspause gehen. Die Corona-Pandemie fürhte auch in Nevada zu Einschränkungen im Bergbau. Dabei befand man sich mitten im Ramp-Up der erst im Dezember eröffneten Pumpkin Hollow-Untergrundmine. Doch nun gibt es gute Nachrichten für die Investoren. Das Unternehmen kündigte an, im dritten Quartal die Produktion von Kupferkonzentrat wieder aufzunehmen. Es soll also in wenigen Wochen wieder gefördert werden. Die Pause hat man genutzt, um den Plan für das weitere Ramp-Up der Mine zu optimieren. Zudem wurden ...

