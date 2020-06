Hunderte Facebook-Mitarbeiter haben sich an einer virtuellen Arbeitsniederlegung beteiligt. Sie wollen damit Druck auf Firmenchef Mark Zuckerberg ausüben, der im Gegensatz zur Twitter-Führung nicht gegen Falschinformationen von US-Präsident Donald Trump vorgehen will. Am gestrigen Montag, den 1. Juni 2020, sollen sich hunderte Facebook-Mitarbeiter an einem virtuellen Streik beteiligt haben. Das berichtet die New York Times. Mit der Arbeitsniederlegung protestieren die Angestellten gegen die Entscheidung von Facebook-Chef Mark Zuckerberg, nicht gegen Beiträge von US-Präsident Trump vorzugehen, die vom Konkurrenzdienst Twitter als "gewaltverherrlichend" ...

