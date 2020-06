FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat Drägerwerk nach endgültigen Quartalszahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel von 68 auf 74 Euro angehoben. Angesichts der Lockerungen in der Corona-Krise machte Analyst Tobias Gottschalt in einer am Dienstag vorliegenden Studie weniger Risiken für die Lieferketten von Drägerwerk aus. Das dürfte im Einklang mit einer verbesserten Auftragslage und höheren Marktanteilen dem Hersteller von Medizin- und Sicherheitstechnik positive Impulse geben./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2020 / 08:50 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2020 / 10:10 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005550636

