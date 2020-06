Palo Alto (ots) - ISG, ein weltweit führendes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, führt jährlich eine Analyse von Software Anbietern in Bezug auf die Fähigkeiten in den Bereichen IT Service Management (ITSM) und Service und Integration Management (SIAM) durch.4me wurde in der sogenannten ISG-Provider Lens™ SIAM/ITSM aufgrund folgender Funktionen mit dem Rising Star ausgezeichnet:\u25cf Produkt ReifeNative prozessübergreifende IT Service Management Integration, integriertes Projekt Management und eine robuste Configuration Management Datenbank (CMDB) heben 4me von den anderen Herstellern hervor.\u25cf Multi-Provider ManagementDie nahtlose Integration zwischen Kunde und Lieferant ermöglicht eine transparente und kollaborative Zusammenarbeit.\u25cf Multi-Point AccessEine Mobile Ansicht, iOS und Android Apps und der Webclient ermöglichen eine kontinuierliche Arbeit für Support Agenten.Selektives Outsourcing in DeutschlandWährend IT-Organisationen in Deutschland traditionell die Kerninfrastruktur und das Anwendungsmanagement im eigenen Haus behalten haben, treibt sie ein wachsender Bedarf an Agilität zu Systemhäusern und Managed Service Providern heißt es in dem Bericht. "Ein Arbeitskräftemangel und der Bedarf an Wissen über neue und komplexe Technologien zwingen IT-Abteilungen, ihren Ansatz zu überdenken", sagt Andrea Spiegelhoff, Partnerin, ISG DACH.Der SIAM/ITSM-Markt in Deutschland nimmt die Automatisierung an und verändert sich schnell. "Der Markt durchläuft einen grundlegenden Wandel von arbeitsintensiven Implementierungen hin zu hochautomatisierten Funktionen", fügte Spiegelhoff hinzu. SIAM/ITSM-Anbieter haben in vielen Organisationen eine strategische Rolle zu spielen."Die Gründe, warum Unternehmen in Deutschland viele Geschäfts- und IT-Dienstleistungen selektiv auslagern, sind weltweit gang und gäbe", sagte Cor Winkler Prins, CEO und Mitbegründer von 4me. "Dieser ISG Provider Lens-Bericht erkennt an, wie 4me auf diese Nachfrage reagiert, und wir freuen uns, dass unser SIAM-Angebot, das die Zusammenarbeit und das Management von Providern unterstützt, von einem der führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen anerkannt wurde".Weitere Informationen finden Sie, wenn Sie den ISG-Provider Lens™ 2020 SIAM/ITSM-Bericht (https://www.ots.at/redirect/isg) herunterladen.Pressekontakt:4me Inc.Patterson Howardpatterson.howard@4me.comOriginal-Content von: 4me, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144706/4611837