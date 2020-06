Aroundtown macht beim kürzlich angekündigten Aktienrückkauf ernst.Bis zum Jahresende können bis zu 120 Millionen Aktien zu einem maximalen Volumen von 500 Millionen Euro an der Börse gekauft werden, wie das Immobilienunternehmen mitteilte. Der Rückkauf werde am Mittwoch beginnen und laufe bis zum Ende des Jahres. Maximal will der Konzern 8,9 Prozent der Stimmrechte einsammeln.Aroundtown erklärte, man mache vom günstigen Kursniveau Gebrauch. Das Unternehmen, das kürzlich mit TLG ...

Den vollständigen Artikel lesen ...