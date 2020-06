Die TUI-Aktie ist im Wechselbad der Gefühle. Nach einem fulminanten Kurszuwachs, der in der Spitze 100 Prozent betrug, ist zuletzt wieder Ernüchterung eingekehrt. Unsicherheiten über die Details der von Merkel und Co. angedachten Lockerung der Reisebeschränkungen belasteten den Reiseveranstalter. Am heutigen Tag senkt mit der Berenberg ein weiterer Analyst den Daumen - doch die Aktie steigt in einem positiven Gesamtmarkt.

