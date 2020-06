Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das Kabinett will am Mittwoch die globale Reisewarnung für Europa aufheben und durch Reisehinweise ersetzen. Das erklärte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) nach einem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen in Berlin. Die Reisehinweise würden sich "sehr spezifiziert mit der Situation in den einzelnen Ländern" beschäftigen, damit Bürger auch ausreichend Informationen hätten, wohin eine Reise möglich sei und wohin man möglicherweise keine Reise planen sollte, sagte der SPD-Politiker.

Aktuell werde die genaue Formulierung der Reisehinweise noch zwischen den Ministerien beraten. Die aktuelle weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gilt noch bis zum 15. Juni.

Mit den für deutsche Touristen wichtigsten europäischen Reise- und Transitländern werde die Bundesregierung den Dialog fortsetzen und sich nochmals vor dem 15. Juni virtuell zusammensetzen, um sich auf Prinzipien zur schrittweisen Wiederherstellung des Reiseverkehrs in Europa zu verständigen. Auch sei zu besprechen, dass alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen würden, dass Touristen und Einheimische der Urlaubsländer "die größtmögliche Sicherheit" für ihre Gesundheit hätten, so Maas.

In den vergangenen Wochen hat Maas über ein gemeinsames Vorgehen mit seinen Amtskollegen aus Spanien, Italien, Österreich, Griechenland, Kroatien, Portugal, Malta, Slowenien, Zypern und Bulgarien gesprochen.

