Hält die berühmte Sell-in-May-Regel noch, was sie verspricht? Ist die Bauernregel mittlerweile überholt - oder sogar nie gültig gewesen? Und wie ist das volatile Jahr 2020 in diesem Kontext zu verorten? Ein Überblick anhand der letzten 50 Jahre im DAX.Dass das "Sell in May"-Sprichwort kritisch hinterfragt wird, ist keine Überraschung. Erstens handelt es sich "nur" um eine statistische Regel: Selbst wenn es einen wahren Kern beinhaltet, greift der naturgemäß nicht in jedem Jahr. Zweitens gibt es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...