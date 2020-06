Pegasus Development AG: Pegasus stellt ihre neue Marke Pegastril - Nuevo vorDGAP-News: Pegasus Development AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Expansion Pegasus Development AG: Pegasus stellt ihre neue Marke Pegastril - Nuevo vor02.06.2020 / 14:17 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die Pegasus Development AG nutzt die Gunst der Stunde und stellt ihre neue Marke Pegastril - Nuevo vorDie Corona Pandemie birgt enormes Wachstumspotential für gezielte Wirtschaftszweige. Hierzu muss man allerdings erkennen können, welche Märkte die Zukunft dominieren werden.Einer der entscheidenden Branchen ist die Produktion und der Vertrieb von Desinfektionsmittel, sowie alle Technologien, die mit diesem Produkt in Verbindung gebracht werden. Unabhängig davon, ob nun ein Gegenmittel oder Impfstoff gegen Covid 19 gefunden wird, hat der Schutz vor Viren und Bakterien weltweit enorm an Bedeutung gewonnen und wird uns noch sehr lange begleiten.Dies war einer der Gründe, warum sich Die Pegasus Development AG für die Partnerschaft mit dem britischen Desinfektionsmittelhersteller Nuevo entschieden hat. Entscheidend für die Auswahl von Nuevo, war dass hier schon ein absolut konkurrenzfähiges Produkt vorhanden war, welches frei von Alkohol, tierischen Produkten, Parfüm, ätherische Ölen oder Farbstoffen ist, bereits nach den höchsten Standards der europäischen Norm EN 1276 getestet wurde und nach den neuesten Vorschriften der Europäischen Biozidrichtlienen hergestellt wird und auch schon von der Zivilluftfahrtbehörde genehmigt wurde.Durch die Partnerschaft mit Nuevo und die damit neu entstandene Marke Pegastril-Nuevo www.pegstrilnuevo.ch, möchte die Pegasus Development AG tiefer in diesen Markt vordringen.Die Schweizer Beteiligungsgesellschaft beschränkt sich hierbei nicht nur auf die Produktion und den Vertrieb, sondern bietet ganzheitliche Lösungen in Form von Sprühanlagen und Desinfektionssystemen. Die Schweizer Beteiligungsgesellschaft hat bereits mit der Produktion begonnen und sich gemeinsam mit internationalen Technologie Unternehmen Patente gesichert. Eine Reihe an Bestellungen von" Human Desinfektion" Geräten ist nicht nur schon eingegangen, sondern werden bereits geliefert. Neben staatlichen Anfragen aus dem Nahen Osten und Afrika, haben mehrere Europäische Bankenen, für diese Technologie Interesse bekundet, um Ihre Filialnetze damit auszustatten.Vor allem durch die erworbenen Patente plant die Pegasus Development AG zukünftig zu einem der bedeutendsten Global Player zu avancieren, die den Markt mitbestimmen. Gewinne, die durch den Verkauf von Technologie-Lizenzen erzielt werden, stellen einen Meilenstein bei der Pegasus Development AG dar und sollen der entscheidende Vorteil sein, um sich nicht nur gegen die Konkurrenz zu behaupten, sondern um langfristig eine zentrale Rolle in der Branche einzunehmen.Impressum Pegasus Development AG Ringstrasse 14 7000 Chur Schweiz Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: CHE-101.302.444 MWST Handelsregisternummer: CH-514.3.024.934-4 Verwaltungsrat: Roberto Spano Tel: +41 815 880508 Fax: +41 815 440444 E-Mail: info@pegasusdevelopment.ch LEI: 549300936ZV4UZCW502702.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1060727 02.06.2020