Mitte Mai noch bei 1,08 US-Dollar erreicht der Euro ein 2-Monatshoch... Doch bleibt der starke Trend erhalten? 3 Prozent in zwei Tagen - eine Seltenheit am Devisenmarkt. Woher so plötzlich? Viele Termine stehen an, die die Lage wieder verändern können: FED, EZB, Brexit... Antje Erhard fragt Michael Blumenroth, Deutsche Bank zum Status Quo und den Aussichten. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/