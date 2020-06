JDE Peet's mit größtem Börsengang des Jahres Jacobs Kaffee mit 60 Kaffee- und Teemarken an Börse mit 18 Mrd bewertet Geglückter Börsengang und nun? Ein IPO in ungewöhnlichen Zeiten. Der aber gelungen ist. Wie sind nun die Aussichten auf dem Kaffeemarkt zwischen steigender Nachfrage, sinkenden Kaffeepreisen und viel Konkurrenz? Wie bewerten Analysten die Aktie von JDE Peet's, zu der auch Jacobs gehört? Fragen von Antje Erhard an Vivien Sparenberg, Vontobel. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/