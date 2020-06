In der vergangenen Woche sorgten elf Wettbewerber mit einer Klage gegen den Innogy-Deal von E.on und RWE für Aufsehen. E.on-Chef Johannes Teyssen hat sich auf der Hauptversammlung aber bereits entspannt gezeigt und der Klage nur "äußerst geringe Erfolgsaussichten" eingeräumt. Passend dazu hat der Versorger die Übernahme von Innogy nun abgeschlossen.Der sogenannte Squeeze-out der verbliebenen Minderheitsaktionäre von Innogy sei in das Handelsregister eingetragen worden, teilte E.on am Dienstag mit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...