Ort des Tages: Hewlett Packard Enterprise Österreich Standort. Eins vorweg: Hewlett Packard Enterprise ist nicht gleich HP. 2015 hat man sich aufgespalten: in den PC- und Druckerhersteller HP Inc. und in Hewlett Packard Enterprise. Hier ist von letzterem, einem Hersteller von Servern und Netzwerkprodukten, die Rede. Zudem hat man sich mit Schulungen einen Namen gemacht. Man verfügt über einen Standort in Wien.Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link (Der Input von Leya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.06.)

