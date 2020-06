Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Freitag sind drei neue Exchange Traded Commodites (ETCs) von Xtrackers ETC auf Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit den drei ETCs aus dem Rohstoffsektor der Edelmetalle würden Anleger die Möglichkeit erhalten, an der Wertentwicklung des Platin-, Gold- und Silberpreises zu partizipieren. Es handele sich um börsengehandelte Schuldverschreibungen, die durch den jeweilig physisch hinterlegten Rohstoff (Platin, Gold bzw. Silber) besichert seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...