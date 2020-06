Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag, dem 21. Mai 2020 sind acht neue Exchange Traded Funds von Amundi über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit den acht ETFs hätten Anleger zum einen die Möglichkeit, in eine weltweite Auswahl von Aktien aus 23 Industrienationen oder in Aktien mittelgroßer und großer Unternehmen aus den USA, Europa oder der Europäischen Währungsunion zu investieren. Dabei würden Anleger gezielt auf Unternehmen setzen, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen würden. Unternehmen mit erheblichen Geschäftsaktivitäten in der Kernenergie, Tabak, Kraftwerkskohle, Alkohol, Glücksspiel, Waffen sowie gentechnisch veränderten Organismen seien damit vom Index ausgeschlossen. ...

