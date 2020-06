In einer Zeit, in der immer mehr Menschen die Vorzüge von kabellosen Elektrogeräten genießen, scheinen Hersteller von Energiespeichersystemen eine Sonderkonjunktur zu erleben. Zu einem solchen Unternehmen gehört die im MDAX gelistete Varta Aktie (ISIN: DE000A0TGJ55). Das Unternehmen zählt schon seit einiger Zeit zu den High-Flyer-Aktien am deutschen Kapitalmarkt und überzeugte zuletzt nicht nur mit einer guten Kursperformance. Auch das Umsatz- und Ergebniswachstum befindet sich - teilweise auch akquisitionsbedingt - auf einem nachhaltig hohen Niveau. Besonders profitiert das Unternehmen dabei von einer starken Nachfrage nach Lithium-Ionen Batterien für Premium-Kopfhörer, bei denen Varta aktuell Marktführer ist. Weiter überzeugen Bilanzkennzahlen wie z.B. die EBIT-Marge oder die Eigenkapitalquote. Dabei muss Varta trotz guter Profitabilität, aufgrund von Erweiterungsinvestitionen, einen negativen Free Cashflow ausweisen. Die Bewertung ist für ein Wachstumsunternehmen günstig, für ein Industrie- oder Konsumgüterunternehmen allerdings teuer. Ob die Aktie dennoch ein Kauf ist, soll im Folgenden geprüft werden.

