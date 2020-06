Die Bohrergebnisse von Cartier Resources überzeugen immer mehr Investoren, insbesondere aus neu entdeckten Goldzonen auf der Chimo-Mine kommen hochgradige Resultate in Serie. Die Aktie markiert ein neues Vierjahreshoch und bleibt im Aufwärtstrend!

Neu entdeckte Zone liefert hochgradige Ergebnisse

Für Philippe Cloutier läuft es derzeit blendend. Der Arbeitsstopp in Quebec in Folge der Corona-Pandemie hat den CEO von Cartier Resources maximal ein paar Wochen gekostet. In der Zwischenzeit hat man vorherige Bohrungen auswerten können und Top-Ergebnisse präsentiert. Ins Auge sprangen auf der historischen Goldmine Chimo dabei insbesondere die neu entdeckten Goldzonen 5B4-5M4-5NE, die im östlichen Sektor des Konzessionsgebiet liegen. Unterhalb der neuen Zonen traf man nun auf einen mineralisierten Abschnitt von 32,0 g/t Gold über eine Länge von 2,0 Metern. Dieser Top-Wert ist Teil eines größeren Bereichs von 4,5 Metern Länge, der 16,5 g/t Gold im Gestein aufweist. Und um noch eins draufzusetzen: Dieser Abschnitt ist wiederum Teil eines Bereichs mit einer Länge von stolzen 12,1 Metern mit durchschnittlich 7,1 Gramm Gold je Tonne Gestein.

Erweiterung möglich

Diese hochgradigen Ergebnisse erhöhen gemeinsam mit den zuvor veröffentlichten das Potenzial für eine Erweiterung der neuen Zonen 5B4-5M4-5NE. ...

