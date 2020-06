FRANKFURT (Dow Jones)--Standard & Poor's hat das Langfristrating des Reise-IT-Konzerns Amadeus IT gesenkt. Wie S&P mitteilte, wurde die Einstufung auf BBB- von BBB zurückgenommen. Das Kurzfristrating wurde auf A-3 von A-2 gesenkt. Der Ratingausblick sei negativ.

Die Corona-Pandemie bedrohe die Kreditqualität des Konzerns, so S&P. Vor allem der deutlich reduzierte Luftverkehr dieses und auch kommendes Jahr werde Amadeus IT vor große Herausforderungen stellen. Kostensenkungsmaßnahmen dürften die Belastungen nur teilweise auffangen, so S&P.

June 02, 2020

