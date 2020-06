Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Kursaufschwung an den europäischen Aktienmärkten geht am Dienstagmittag weiter. Der DAX hat mit der Ruhepause am Pfingstmontag Nachholbedarf aufgebaut, er steigt besonders stark um 3,9 Prozent auf 12.034 Punkte. Damit steht er erstmals seit dem 5. März wieder über der 12.000er Marke. Der Euro-Stoxx-50 notiert ebenfalls sehr fest: Auf das Plus vom Montag sattelt er weitere 2,7 Prozent drauf und steht bei 3.160 Punkten. Der Euro kostet 1,1188 Dollar und ist so teuer wie zuletzt Mitte März.

Angeheizt wird die Stimmung von der Hoffnung auf weitere Konjunkturprogramme und geldpolitsche Stützungsmaßnahmen. Daneben sorgt die weitere Normalisierung des Lebens in der weiter schwelenden Corona-Pandemie für Kauflaune und leichter Rückenwind kommt auch von erneut moderat steigenden Kursen an der Wall Street.

Die Europäische Zentralbank könnte am Donnerstag neue Impulse setzen. Zunächst warten die Anleger aber vor allem darauf, wie das Konjunkturpaket aus Berlin ausgestaltet wird. Zu hören ist von einem mutmaßlichen Volumen von 80 bis 100 Milliarden Euro, aber auch davon, dass die Gespräche am Dienstag wohl noch nicht abgeschlossen werden.

In spekulativer Erwartung, dass auch eine Abwrackprämie Teil der Beschlüsse sein dürfte, schießt der Stoxx-Automobil-Index um 5 Prozent nach oben. Daimler steigen um 7,9 Prozent, BMW um 5,5 und VW um 6,3 Prozent. Bei den Zulieferern ziehen Continental und Infineon um jeweils knapp 5 Prozent an.

Auch Aktien der konjunkurabhängigen Bankenbranche und aus dem Öl- und Gassektor können sich überdurchschnittlich stark verbessern. Im DAX legen BASF um 7,1 Prozent zu. BASF ist über die Tochter Wintershall im Öl- und Gasgeschäft tätig, liefert aber auch für die Autoindustrie zu.

Lufthansa von EU-Einigung beflügelt

Im DAX liegen alle Einzelwerte bis auf Wirecard im Plus. Lufthansa steigen um 3,9 Prozent, nachdem der Aufsichtsrat dem angebotenen Stabilisierungspaket zugestimmt und damit auch die angekündigten Zusagen an die EU-Kommission akzeptiert hat. Der Vorstand hatte dem Paket bereits am Freitag zugestimmt. Nun steht noch die Zustimmung der Aktionäre aus.

Dass die UN-Luftverkehrsorganisation empfiehlt, einen Meter Abstand zwischen den Flugzeugpassagieren zu lassen, tut den Kursgewinnen auch an anderer Stelle im Sektor keinen Abbruch. Vorrangig ist zunächst einmal, dass der Flugbetrieb wieder anläuft. Air France, IAG, Easyjet und Ryanair legen alle zwischen fast 5 und knapp 2 Prozent zu.

Bayer mit Hoffnung auf Ende des Glyphosat-Streits sehr fest

Bayer gewinnen 5,5 Prozent. Die Aktie könnte in den kommenden Tagen verstärkt in den Fokus rücken. Zum einen gibt es im Fall der Klage des Hausmeisters Lee Johnson im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Glyphosat einen ersten Termin vor dem Berufungsgericht. Dort geht es für Bayer um die Aufhebung des Schuldspruchs. Zudem gab es in den US-Medien in der Vorwoche Berichte, dass es möglicherweise im Juni einen Vergleich mit den Vertretern der Glyphosat-Kläger geben könnte. Sollte dieser im Bereich der jüngst genannten 10 Milliarden Dollar liegen und zudem zukünftige Fälle beinhalten, dürfte die Aktie von Bayer davon deutlich profitieren.

Im MDAX schießen Aroundtown um 14 Prozent nach oben. Das Immobilienunternehmen macht beim kürzlich angekündigten Aktienrückkauf ernst und will bis zum Jahresende bis zu 120 Millionen Aktien zu einem maximalen Volumen von 500 Millionen Euro zurückkaufen. Der Aktienrückkauf kommt anstelle einer Dividendenzahlung, die Aroundtown angesichts der ungewissen wirtschaftlichen Aussichten im Zuge der Coronavirus-Pandemie vor knapp zwei Wochen zunächst abgeblasen hat.

Hugo Boss erholen sich um 7,7 Prozent, nachdem sie am Freitag um über 8 Prozent eingebrochen waren.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.164,70 2,82 86,78 -15,50 Stoxx-50 2.963,36 1,49 43,47 -12,92 DAX 12.036,92 3,88 450,07 -9,15 MDAX 26.094,93 2,75 698,93 -7,83 TecDAX 3.213,98 0,89 28,26 6,60 SDAX 11.756,53 3,58 406,81 -6,04 FTSE 6.225,89 0,96 59,47 -18,24 CAC 4.874,70 2,35 111,92 -18,46 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,42 -0,01 -0,66 US-Zehnjahresrendite 0,67 0,01 -2,01 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:27 Uhr Mo, 17:50 Uhr % YTD EUR/USD 1,1188 +0,51% 1,1129 1,1115 -0,2% EUR/JPY 121,32 +1,24% 119,88 119,62 -0,5% EUR/CHF 1,0759 +0,56% 1,0696 1,0692 -0,9% EUR/GBP 0,8905 -0,06% 0,8894 0,8922 +5,2% USD/JPY 108,45 +0,73% 107,74 107,61 -0,3% GBP/USD 1,2563 +0,56% 1,2512 1,2459 -5,2% USD/CNH (Offshore) 7,1081 -0,29% 7,1294 7,1368 +2,0% Bitcoin BTC/USD 10.150,26 +5,22% 10.105,76 9.523,26 +40,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 36,17 35,44 +2,1% 0,73 -38,6% Brent/ICE 39,12 38,32 +2,1% 0,80 -37,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.744,28 1.739,90 +0,3% +4,38 +15,0% Silber (Spot) 18,26 18,30 -0,2% -0,04 +2,3% Platin (Spot) 844,80 852,00 -0,8% -7,20 -12,5% Kupfer-Future 2,49 2,47 +0,9% +0,02 -11,5%

June 02, 2020

