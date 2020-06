Volkswagen investiert 2,6 Milliarden US-Dollar in das Selbstfahr-Startup Argo AI, an dem Konkurrent Ford seit 2017 die Mehrheit hält. Teil des Deals: VWs eigenes Tochterunternehmen für selbstfahrende Autos wird in Argo AI aufgehen. Der Deal wurde bereits 2019 angekündigt, jetzt ist er unter Dach und Fach: Volkswagen beteiligt sich an dem auf selbstfahrende Autos spezialisierten US-Startup Argo AI, und soll damit den gleichen Anteil am Unternehmen halten wie der US-Konkurrent Ford. Der Umfang des Deals beläuft sich auf insgesamt 2,6 Milliarden Dollar. Im Rahmen der Beteiligung wird auch das VW-Tochterunternehmen Autonomous ...

