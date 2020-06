Hackensack, New Jersey (ots/PRNewswire) - Multi-Kamera-Übertragungen über 5G-Netze mit einem einzigen Gerät: Die LU800 verändert die Spielregeln für die Produktion von Live-Nachrichten und dynamischen Sport-ÜbertragungenLiveU hat heute seine neue, multifunktionale Sendeeinheit vorgestellt, die speziell auf die besonderen Anforderungen im Bereich Live-Nachrichten und Sport-Berichterstattung abgestimmt ist. Die LU800 eignet sich besonders für Multi-Kamera-Produktionen: Sie ermöglicht es, Signale mehrerer Kameras in überragender Video- und Audioqualität über 5G-Netze zu übertragen. Das innovative Gerät wurde von Grunde auf mit dem Ziel entwickelt, die Potenziale von 5G voll auszuschöpfen. Auf Basis des neuen Mobilfunkstandards bietet sie ein bislang unerreichtes Maß an Leistung und Ausfallsicherheit.Dank des leistungsstarken IP-Bondings von bis zu 14 Internetverbindungen unterstützt die LU800 bis zu vier hochaufgelöste, vollkommen Frame-synchrone Feeds - und das mit nur einem einzigen Gerät. Auch in puncto Videoqualität setzt die LU800 neue Maßstäbe: Für optimale Farbtiefe und - vielfalt überträgt sie das Videosignal in bis zu 4Kp60 10-bit HDR während gleichzeitig bis zu 16 Audiokanäle für komplexe Produktionen bereitstehen.Samuel Wasserman, CEO von LiveU, sagt: "Gerade in der heutigen Zeit, in der die Branche von Social Distancing und begrenzten Budgets geprägt ist, erhält dieses bahnbrechende Produkt noch einmal zusätzliche Relevanz. Die Nachfrage nach hochwertigen, zuverlässigen und kostengünstigen Übertragungslösungen, die vor allem auch Remote-Produktionen erlauben, ist präsenter denn je und zuletzt noch einmal stark angestiegen. Die LU800 bietet unseren Kunden grenzenlose Möglichkeiten, ihre Produktionen weiter aufzuwerten und zugleich mehr Produktionen zu einem Bruchteil der Kosten von traditionellen Übertragungsverfahren zu realisieren."Die LU800 erreicht ein neues Niveau an Sendesicherheit: Mit bis zu acht internen Dual-SIM 5G-Modems, die von hocheffizienten internen Antennen unterstützt werden, gewährleistet das Gerät leistungsstarke Übertragungen per 5G-Mobilfunk. Die Sendeeinheit wurde speziell für den Betrieb in 5G-Umgebungen konzipiert und begegnet den speziellen Anforderungen der 5G-Netze mit vielseitigen, maßgeschneiderten Algorithmen, die auch einer künftigen Weiterentwicklung von 5G gerecht werden.Wasserman erklärt weiter: "Mit der Rückkehr von Live-Sport wird 5G erwartungsgemäß eine entscheidende Rolle bei zukünftigen Live-Produktionen und der Video-Kontribution spielen. Die intelligente 5G-Bonding-Technologie der LU800 verbessert die Sendequalität aus Sportstadien und anderen Veranstaltungsorten nachhaltig, indem sie sich die erhöhte Bandbreite, geringere Latenzzeit sowie größere Übertragungsgeschwindigkeit der 5G-Netz zu Nutze macht. Die erfolgreichen 5G-Live-Übertragungen, die wir schon mit führenden Mobilfunkanbietern in Europa, Asien und den USA durchgeführt haben, sowie unserer fortwährende Teilnahme an gemeinsamen 5G-Forschungsprojekten in der EU haben es uns ermöglicht, unser Wissen und unsere Expertise auf diesem Gebiet weiter auszubauen und unsere Algorithmen und Lösungen entsprechend zu optimieren."Mit der LU800 bietet LiveU nun eine vollständige Ende-zu-Ende Lösung, die sämtliche Etappen des Übertragungsworkflows von der Produktion über die Kontribution bis hin zur Distribution abdeckt. Die Streams aller übertragenen Kamera-Signale können wie gewohnt über die Cloud-Management-Plattform LiveU Central verwaltet und überwacht werden. Sie lassen sich zudem voll automatisiert in den LiveU Matrix Workflow einspeisen, wo sie IP-basiert weiterverbreitet werden können.Die LU800 ist ab sofort verfügbar. Als Produktserie angelegt ist sie in verschiedenen Ausführungen mit wahlweise einer oder mehreren Kamera-Schnittstellen erhältlich, so dass sie für verschiedenste Kundenanforderungen oder Produktionsszenarien Einsatz finden kann.Die LiveU-Pressekonferenz zur Produktvorstellung wird live übertragen und ist auf den offiziellen Facebook und YouTube Kanälen abrufbar.Über LiveUMit seinen multifunktionalen Sendeeinheiten für Live-Videostreaming und Remote-Produktionen definiert LiveU die Spielregeln neu, wenn es um Live-Nachrichten und dynamische Sport-Berichterstattung geht. In Kombination mit den cloud-basierten Management- und Distributionsplattformen bietet LiveU eine extrem kosteneffiziente Ende-zu-Ende-Lösung für alle Stufen der Live-Videoprozesskette. Als Erfinder und Weiterentwickler des Mobilfunk-Bondings steht LiveU heute synonym für zukunftsweisende Videotechnik, die hochwertige und reibungslose Live-Übertragungen an jedem Ort der Welt ermöglicht. Mit mehr als 3.000 Kunden in über 100 Ländern hat sich die LiveU-Technologie als Lösung erster Wahl für globale Rundfunkanstalten, Nachrichten-Agenturen sowie im Sport- und Unterhaltungsbereich durchgesetzt. Sie findet Einsatz, um Live-Videos ins TV zu übertragen, aber auch zu Online-Medien und ins Social Web zu streamen. 