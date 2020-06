BRÜSSEL (dpa-AFX) - Fluggesellschaften aus Armenien dürfen wegen Sicherheitsmängeln nicht mehr in der Europäischen Union fliegen. Das gab die EU-Kommission am Dienstag bekannt. Zuvor seien die Sicherheitsaufsicht überprüft und Gespräche mit Behörden und Luftfahrtunternehmen im Land geführt worden.



Airlines, die auf der EU-Flugsicherheitsliste stehen, sind wegen Sicherheitsbedenken mit Flugverboten oder Betriebsbeschränkungen belegt. Derzeit dürfen 90 Airlines aus 16 Staaten wegen unzureichender Sicherheitsstandards der dortigen Luftfahrtbehörden nicht in der EU fliegen. Hinzu kommen sechs einzelne Fluggesellschaften wegen unzureichender Sicherheit./apo/DP/men

