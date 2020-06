ZÜRICH (Dow Jones)--Nach dem langen Pfingstwochenende hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Dienstag mit Aufschlägen beendet. Der SMI rückte dabei in Schlagweite auf die wichtige Marke von 10.000 Punkten vor. Das Tageshoch lag bei 9.979 Punkten. Der Schweizer Franken gab unterdessen zum Euro nach. Der Euro markierte dabei ein 19-Wochenhoch bei 1,0765 Franken.

Der SMI gewann 1,4 Prozent auf 9.970 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und 4 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 78,26 (zuvor: 121,31) Millionen Aktien.

Gestützt wurde das Sentiment von den zunehmenden Lockerungen der Maßnahmen zur Pandemie-Eindämmung in vielen Ländern und der schrittweisen Rückkehr zu einem normaleren Leben. Stützend wirkten zudem Hoffnungen auf Konjunkturprogramme und gelpolitische Stützungsmaßnahmen. So könnte die EZB am Donnerstag neue Impulse für den Euroraum geben. Die US-Chinesischen Spannungen um Hongkong traten etwas in den Hintergrund, wie auch die anhaltenden Unruhen in den USA.

Gefragt waren vor allem zyklische Wert, allen voran Finanzwerte. So rückten an der Spitze des SMI Swiss Re um 7,3 Prozent vor. Auch Zurich Insurance und Swiss Life legten zu um 4,8 bzw. 4,5 Prozent. Credit Suisse und UBS verbuchten Aufschläge von 5,2 und 3,6 Prozent. Richemont profitierten davon, das US-Präsident Donald Trump im Konflikt mit China nicht weiter nachgelegt hat, da der Hersteller von Luxusgütern stark vom China-Geschäft abhängig ist. Die Aktie stieg um 4,7 Prozent. Für die Papiere des Wettbewerbers Swatch ging es um 1,4 Prozent nach oben.

Am anderen Ende standen vermeintlich defensive Werte. Das Index-Schwergewicht Nestle gab 0,9 Prozent nach. Roche verbesserten sich indessen um 0,6 Prozent. Der Pharmakonzern hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für das Krebs-Medikament Tecentriq in Kombination mit Avastin für die Behandlung von Leberkrebs erhalten. Das Schlusslicht makierten Alcon mit einem Minus von 1,7 Prozent.

June 02, 2020

