Zürich (ots) - Die europäische Geldanlage-Plattform Zins24 begrüßt eine weitere Partnerbank und erweitert ihr Angebot um neue Festgelder mit den aktuell besten Zinsen auf dem deutschen Markt für diverse Laufzeiten. Durch die Zusammenarbeit stehen deutschen Sparern unter www.zins24.de (http://www.zins24.de) ab sofort neue Festgeldangebote mit Top-Zinsen in Deutschland zur Verfügung:"Wir freuen uns, mit den Festgeldern unseren Kunden die aktuell besten Zinsen auf dem deutschen Markt anzubieten. Diese Festgelder sind nicht nur renditestark, sondern vor allem auch sicher. Die skandinavischen Länder überzeugen beim Länderrating mit einem sehr guten Rating von AA-."Michael Ciuret, Geschäftsführer und stellvertretender Verantwortlicher von Zins24.Eine Besonderheit des Angebotes ist, dass keine Quellensteuer auf Zinszahlungen erhoben wird. Die deutschen Sparer müssen aufgrund dessen keinen zusätzlichen Aufwand betreiben, um die Steuern niedrig zu halten, und kommen automatisch in den attraktiven Genuss ihres Zinsertrags. Darüber hinaus sind alle Festgelder von Zins24 auch flexible Gelder, so dass Zins24-Kunden im Bedarfsfall ab einem konkreten Zeitraum jederzeit über ihre Einlagesumme verfügen können. Einlagen bis 100.000 Euro je Kunde sind ohnehin abgesichertZins24Zins24 ist die europäische Plattform, die Privatkunden u.a. in Deutschland, Österreich und der Schweiz attraktive Festgeldprodukte vermittelt. In Zusammenarbeit mit ausgesuchten Partnerbanken aus Deutschland und Europa hält Zins24 festverzinste Spareinlagen mit unterschiedlichen Laufzeiten und Zinssätzen von bis zu 2,5 % p.a. bereit. Alle Tages- und Festgelder sind nach aktuellen EU-Richtlinien bis zu einer Höhe von 100.000 Euro besichert.