Nexway AG: Kapitalerhöhung vollständig gezeichnetDGAP-Ad-hoc: Nexway AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Nexway AG: Kapitalerhöhung vollständig gezeichnet02.06.2020 / 20:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Nexway AG: Kapitalerhöhung vollständig gezeichnet02. Juni 2020, Karlsruhe - Die Nexway AG (Ticker-Symbol: NWAY, ISIN: DE000A2E3707, WKN: A2E370) hat ihre erstmalig am 24. April 2020 sowie am 14. Mai 2020 verkündete Kapitalerhöhung abgeschlossen. Alle Aktien wurden gezeichnet, insbesondere von zwei neuen institutionellen Investoren.Im Zusammenhang mit dem Bezugssangebot wurden den Altaktionären 653.765 neu ausgegebene, auf den Namen lautende Stammaktien der Nexway AG mit einem anteiligen Betrag von EUR 1,00 des Stammkapitals zum Zeichnungspreis von EUR 6,00 je Aktie angeboten. Als Ergebnis wurden innerhalb der Angebotsfrist vom 18. Mai 2020 bis zum 31. Mai 2020 insgesamt 14.519 Aktien von den derzeitigen Aktionären gezeichnet.Die verbleibenden, nicht von den derzeitigen Aktionären gezeichneten, 639.246 Aktien wurden bei zwei neuen institutionellen Investoren platziert. Der Emissionserlös beläuft sich auf etwa EUR 3,9 Millionen. Die Erlöse sollen in erster Linie zur Finanzierung des weiteren Wachstums der Nexway AG dienen.Weitere Informationen zum Angebot und das Wertpapierinformationsblatt sind auf der Website der Nexway AG verfügbar: https://www.nexway.com/de/capital-increase-2/.Kontakt Norman Hansen (CEO) 49(0)721/96458-0 investors@nexway.com02.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Nexway AG Vincenz-Priessnitz-Str. 3 76131 Karlsruhe Deutschland Telefon: +49 (0)721 / 964 58-0 Fax: +49 (0)721 / 964 58-99 E-Mail: investors@nexway.com Internet: https://www.nexway.com ISIN: DE000A2E3707 WKN: A2E370 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart EQS News ID: 1061357Ende der Mitteilung DGAP News-Service1061357 02.06.2020 CET/CEST