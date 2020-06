Berlin (ots) - Dilek Kalayci gilt als bedächtige Politikerin, die ihre Worte sorgsam wählt. Umso bemerkenswerter ist es, wie die Berliner Gesundheitssenatorin auf die von Club-Betreibern organisierte "Wasser-Demonstration" auf dem Landwehrkanal am Pfingstsonntag reagierte. Die SPD-Politikerin sagte, sie sei "entsetzt" gewesen. Kalaycis Zorn ist verständlich. Denn die "Demonstranten" - ehrlicherweise müsste man von Feiernden sprechen - hatten die Aufforderung, den Mindestabstand zu beachten, einfach über Bord geworfen. Verantwortungsbewusstsein in Corona-Zeiten? Das Partyvolk versenkte es im Landwehrkanal. Dem Anliegen, der Club-Kultur das Überleben zu ermöglichen, erwiesen die Feiernden einen Bärendienst. Denn die Aussicht auf eine baldige Wiedereröffnung der Tanzpaläste dürfte nun in weite Ferne gerückt sein.



