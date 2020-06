Ein weiteres sehr probates Geschäftsmodell, mit dem sich mit höchster Berechenbarkeit ein Unternehmen von nahezu allen Konjunktur- und Finanzmarktkrisen wohl auch in Zukunft bestens frei machen kann, ist - neben vielen anderen bereits an dieser Stelle präsentierten Geschäftsstrategien - auch das Metier des Erwerbs von Finanzbeteiligungen an einem ebenso stabilitäts- wie wachstumsorientierten Portfolio zukunftsfähiger Unternehmen aus allen Bereichen des täglichen Basisbedarfs.Nun tritt im Gegensatz hierzu die weltführende Beteiligungsgesellschaft BERKSHIRE HATHAWAY unter der jahrzehntelangen Leitung des legendären "Starinvestors" Warren Buffett seit Jahren zwar leider immer mehr auch den Nachweis an, wie schnell ein derartiger legendärer Unternehmens- und Investorenstern auch sinken kann, wenn ob der schieren Unternehmensgröße lukrative Investmentgelegenheiten entweder aus "Bequemlichkeit" immer seltener oder andererseits offenbar zunehmend unstrukturiert und innovationsfeindlich angegangen werden.

