Die freundliche Stimmung an den globalen Aktienmärkten hat am Dienstag die Kurse von US-Staatsanleihen belastet. Die weltweiten Lockerungen der Beschränkungsmaßnahmen in der Corona-Krise und die zahlreichen wirtschaftlichen Hilfspakete gaben den Börsen weltweit Auftrieb, so dass die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatspapieren gering war.Derweil kommt es seit Tagen in Washington, New York ...

Den vollständigen Artikel lesen ...