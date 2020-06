FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem sehr lebhaften nachbörslichen Handel sprach ein Händler von Lang & Schwarz am Dienstag. Es habe hohe Umsätze über alle Segmente hinweg gegeben. Vapiano rückten 6 Prozent vor. Der Großteil des Geschäfts der insolventen Restaurantkette geht an eine Investorengruppe. Ein Konsortium unter Führung von Mario C. Bauer übernimmt die Assets im Rahmen eines gemischten Asset-Share-Deals für 15 Millionen Euro, wie die Vapiano SE mitteilte. Ohne nachrichtlichen Hintergrund gaben Wirecard 0,5 Prozent nach, Tui erhöhten sich indessen um 3,5 Prozent.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 12.078 12.021 +0,5% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

