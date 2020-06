PVH Corp. (NYSE:PVH), Eigentümer eines Portfolios von Markenikonen wieTOMMY HILFIGER und CALVIN KLEIN, gab heute bekannt, dass Daniel Grieder nach 23 Jahren in verschiedenen Managementpositionen innerhalb des Unternehmens von seiner Funktion als Chief Executive Officer, Tommy Hilfiger Global PVH Europe, zurücktritt und das Unternehmen verlässt, um anderen Interessen nachzugehen. Martijn Hagman wird die Nachfolge von Grieder antreten und mit Wirkung vom 2. Juni 2020 neuer Chief Executive Officer, Tommy Hilfiger Global PVH Europe, werden.

Hagman ist derzeit Chief Operating Officer, Tommy Hilfiger Global PVH Europe, und Chief Financial Officer, Tommy Hilfiger Global, und für die Bereiche Betrieb, Finanzen, digitale Geschäftstransformation, Technologie, Geschäftsentwicklung und das globale Nachhaltigkeitsprogramm von Tommy Hilfiger zuständig. Er ist seit 12 Jahren ein Veteran des Tommy Hilfiger-Führungsteams und war maßgeblich an der beeindruckenden globalen Expansion von Tommy Hilfiger sowie der Strategie beteiligt, die zu dem beständigen, jährlich steigenden Umsatzwachstum von PVH Europe geführt hat.

"Tommy Hilfiger Global und PVH Europe begannen dieses Jahr auf demselben erfolgreichen Weg, den sie bisher eingeschlagen hatten, verzeichneten starke Verkaufstrends und eine Steigerung des Markenbewusstseins sowie eine verbesserte Bindung an die Verbraucher", so Manny Chirico, Vorsitzender und CEO, PVH Corp. "Daniel war ein Verfechter des Ausbaus unserer Innovationsfähigkeiten und der Erweiterung der Reichweite von TOMMY HILFIGER rund um den Globus, wobei er sich stets für eine verbraucherzentrierte, digital ausgerichtete und nachhaltige Denkweise einsetzte und gleichzeitig ein sehr starkes Management-Team aufbaute".

"Es waren phänomenale 23 Jahre", erklärte Grieder. "Da wir uns inmitten dieses seismischen Wandels in unserer Branche befinden, sind wir in einer einzigartigen Position, um einen Wandel herbeizuführen, der uns meiner Meinung nach eine neue Ära für die Marke einleiten wird. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass ich meinen Platz an Martijn weitergeben kann er war in den vergangenen zwölf Jahren dieses Weges ein wahrer Freund, getreuer Vertrauter und zuverlässiger Co-Pilot. Es gibt nie den perfekten Moment, ein Unternehmen, das man liebt, zu verlassen; die Optionen sind, zu spät oder zu früh zu gehen, und ich wusste, dass ich diesen Wechsel vollziehen wollte, während ich immer noch den Optimismus, die Energie und die Leidenschaft in mir spüre, an die ich mich in meiner Karriere immer gehalten habe".

Unter Grieders unternehmerischer Führung wurde Tommy Hilfiger als führendes Lifestyle-Unternehmen mit Best-in-Class-Produkten, Verbraucherbindung, Digitalisierung und Initiativen zur Unternehmensverantwortung positioniert. Seit Grieder im Jahr 2014 CEO von Tommy Hilfiger Global PVH Europe wurde, ist der Einzelhandelsumsatz von Tommy Hilfiger von 6 Milliarden US-Dollar auf über 9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 gestiegen, und das Europageschäft von Calvin Klein hat seinen Umsatz und Gewinn mehr als verdoppelt.

Stefan Larsson, PVH-Präsident, dazu: "Gemeinsam haben Daniel und Martijn eine zukunftsorientierte Vision entwickelt, die den Verbraucher in den Mittelpunkt stellt und eine produktorientierte Kultur schafft. Wir sind dankbar für Daniels langjährige, starke Führung und seine großartigen Leistungen. Ich habe großes Vertrauen in Martijn als Führungspersönlichkeit mit einem tiefen Verständnis für die zugrunde liegenden Werttreiber des Unternehmens. Seine verbraucherorientierte Denkweise und seine digital fokussierte Führung werden in die nächste Ära des nachhaltigen und profitablen Wachstums für Tommy Hilfiger und die europäische Region führen."

Hagman erläuterte: "Es ist eine Ehre, die Errungenschaften der Marke TOMMY HILFIGER und PVH Europe zusammen mit einem außergewöhnlichen und leidenschaftlichen Management-Team weiter auszubauen. Mein Dank an Daniel geht weit über die unerschütterliche Unterstützung, die Entwicklungsmöglichkeiten und die Führung hinaus, die er im Laufe der Jahre geleistet hat. Wir sind zuversichtlich, dass wir den aktuellen strategischen Plan weiter umsetzen werden, und unser Fokus wird in den kommenden Monaten auf der Erholungs- und Belebungsphase unserer weltweiten Geschäfte nach der COVID-19-Pandemie liegen".

Grieder wird in den nächsten Monaten beim Übergang seiner Verantwortlichkeiten helfen, um einen reibungslosen und erfolgreichen Übergang zu gewährleisten.

Sowohl Grieder als auch Hagman arbeiten seit vielen Jahren Seite an Seite mit dem Gründer und Hauptdesigner der Marke, Tommy Hilfiger.

"Meine Überzeugung und meine Begeisterung für die Zukunft unserer Marke waren noch nie so stark wie heute", sagte Tommy Hilfiger. "Daniels größte und bedeutendsten Beiträge für unser Unternehmen waren die stärkere Verbindung der Marke mit unseren Konsumenten und der Aufbau unserer Unternehmenskultur, die sich dem Ziel verschrieben hat, in den Bereichen Produkt, Innovation und Kultur an der Spitze zu bleiben. Martijn hat sich bereits auf diesen Kurs begeben, und gemeinsam werden wir weiterhin die Zukunft unserer Marke gestalten zusammen mit unseren Partnern und Konsumenten auf der ganzen Welt."

Über PVH Corp.

PVH ist eines der am meisten bewunderten Mode- und Lifestyle-Unternehmen der Welt. Wir treiben Marken voran, die die Mode vorantreiben für immer. Zu unserem Markenportfolio gehören die ikonischen Marken CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Warner's, Olga und Geoffrey Beene sowie die digital-zentrierte Dessousmarke True&Co. Wir vermarkten eine Vielzahl von Waren unter diesen und national und international bekannten eigenen und lizenzierten Marken. PVH hat über 40.000 Mitarbeiter, die in über 40 Ländern tätig sind, und generiert einen Jahresumsatz von 9,9 Milliarden US-Dollar. Das ist die unsere Macht. Das ist die Macht von PVH.

