FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 3. Juni: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Lufthansa, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 13.00 h) 07:30 AUT: Voestalpine, Jahreszahlen 08:00 GBR: Wizz Air Holdings, Jahreszahlen 10:00 DEU: Home24, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Rhön-Klinikum, außerordentliche Hauptversammlung (online) 11:00 NLD: Anheuser-Busch InBev, Hauptversammlung 14:00 CHE: Dachverband der Fluggesellschaften (IATA) zur Entwicklung der Branche in der Corona-Krise TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: KBA / VDA / VdIK - Pkw-Neuzulassungen 05/20 TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 05/20 (endgültig) 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 05/20 07:45 CHE: Seco: BIP Quartalsschätzungen Q1 08:00 DEU: Destatis: Umsatz im Einzelhandel mit Fahrrädern, Sport- und Campingartikeln 04/20 09:45 ITA: PMI Dienste 05/20 09:50 FRA: PMI Diente 05/20 (endgültig) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 05/20 09:55 DEU: PMI Diente 05/20 (endgültig) 10:00 EUR: PMI Diente 05/20 (endgültig) 10:00 DEU: Bundesagentur für Arbeit, Pk zum Thema "Entwicklung des Arbeitsmarktes im Mai 2020" 10:30 GBR: PMI Dienste 05/20 (endgültig) 11:00 BEL: Arbeitslosenzahlen 04/20 11:00 EUR: Erzeugerpreise 04/20 11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 04/20 14:15 USA: ADP-Beschäftigung 05/20 14:30 CHE: Ausblick des Weltwirtschaftsforums (WEF) auf das laufende Jahr. Als Redner sind WEF-Gründer Klaus Schwab und der britische Thronfolger Charles angekündigt. 15:45 USA: PMI Dienste 05/20 (endgültig) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 04/20 16:00 USA: ISM Dienste 05/20 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/20 (endgültig) 16:30 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Online-Pk des Bundes der Steuerzahler zur Steuer- und Finanzpolitik in Krisenzeiten 12:00 BEL: EU-Kommission berät Optionen für Mindestlöhne überall in der EU 12:00 DEU: Gemeinsame Online-Pk von Handelsverband Deutschland (HDE) und Zentralem Immobilien Ausschuss (ZIA) 13:00 DEU: Online-Pk der Hamburg-Messe zur Messe WindEnergy 2020 14:00 DEU: Videokonferenz - Runder Tisch mit Handel und Tierzüchtern zum Thema Ferkelkastration mit Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) 15:00 DEU: Videokonferenz des Auswärtigen Amtes im Rahmen der Lateinamerika- und Karibik-Initiative + 1430 Statement mit Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) DEU: Bundesregierung diskutiert über Aufhebung der generellen Reisewarnung für 31 Länder in Europa DEU: Kabinett beschäftigt sich mit Tourismus-Plan für EU. Die Bundesregierung will ihren Plan für den Neustart des Tourismus in Europa vorlegen. BEL: Fortsetzung: EU und Großbritannien verhandeln über Beziehungen nach dem Brexit ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi