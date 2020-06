Die COVID-19-Pandemie wird die Welt zweifellos verändern. Es macht jedoch Sinn, nicht alles über Bord zu werfen und damit zu beginnen, umfassende Veränderungen in der Gesellschaft vorherzusagen. Eine bessere Idee wäre es, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass bestimmte Trends, die bereits vorhanden sind, eine beschleunigte Entwicklung zur Folge haben werden. In diesem Zusammenhang sind hier fünf Ideen, die Investoren von Betracht ziehen sollten. 1. Das Auto erlebt ein Comeback Die Angst davor, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...