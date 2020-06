Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VOLKSWAGEN - Im VW-Konzern steht offenbar eine Personalrochade auf den Spitzenposten bevor. VW-Konzernchef Herbert Diess, der in Personalunion auch die Marke VW führt, will Porsche-Chef Oliver Blume nach Wolfsburg holen, das erfuhr die Zeitschrift Auto Motor und Sport aus Unternehmenskreisen. Blume soll zum VW-Markenvorstand berufen werden, um die dramatischen Probleme mit dem Golf VIII und dem ID3 in den Griff zu bekommen. Als neuer Porsche-Chef ist nach Informationen von Auto Motor und Sport Skoda-Vorstandsvorsitzender Bernhard Maier im Gespräch. Weder VW noch die Porsche SE wollten den Bericht auf Nachfrage kommentieren. (Auto Motor und Sport)

VOLKSWAGEN - Volkswagen drohen im Skandal um manipulierte Abgaswerte von Dieselautos neue Milliardenstrafen in den USA. Ein US-Berufungsgericht hat entschieden, dass trotz der von VW und den US-Behörden bereits geschlossenen Vergleiche zusätzliche Strafen zweier Bezirke der Bundesstaaten Florida und Utah zulässig sind. (FAZ S. 19/Welt S. 12)

TUI - Der Reisekonzern Tui hat sich mit dem amerikanischen Flugzeughersteller Boeing auf eine Kompensation für den finanziellen Schaden verständigt, der durch Flugverbote für Maschinen des Typs 737 Max entstanden ist. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, soll Boeing eine Zahlung leisten, "die einen erheblichen Teil des Schadens abdeckt", über deren genaue Höhe aber Stillschweigen vereinbart wurde. Außerdem bekommt Tui ein Guthaben für künftige Flugzeugbestellungen. Laut Tui war im vergangenen Geschäftsjahr ein Schaden von 293 Millionen Euro entstanden, weil unter anderem Ersatz für die nicht gelieferten Maschinen beschafft werden musste. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres war die Summe weiter gestiegen. (FAZ S. 18)

TELEFONICA - Der chinesische Netzwerkausrüster Huawei wird im besonders sicherheitsrelevanten Teil des 5G-Netzes in Deutschland keine Rolle spielen. Nach der Deutschen Telekom und Vodafone kündigte nun auch die Münchner Telefonica an, dass man für das sogenannte Kernnetz auf Technologie von Huawei verzichten werde. Man habe einen Liefervertrag mit dem schwedischen Anbieter Ericsson abgeschlossen. Telefonica hatte noch im Herbst einige Aufregung verursacht, als das Unternehmen ankündigte, Komponenten für den Aufbau des 5G-Netzes bei Nokia sowie bei Huawei einzukaufen. Dabei handelte es sich allerdings um die Technik, die an den Antennenstandorten eingesetzt wird, nicht ums Kernnetz. (SZ S. 17)

RWE - Die Energiebranche kommt bisher robust durch die Krise. RWE-Chef Rolf Schmitz will trotzdem Staatshilfen, damit der Strom billiger wird. "Windkraft an Land ist praktisch tot", sagte er in einem Interview. (FAZ S. 22)

CITIGROUP - Citigroup baut ihre im Zuge des Brexit errichtete EU-Wertpapierhandelsbank im großen Stil auf. Wie es im Geschäftsbericht heißt, will die US-Großbank allein in diesem Jahr ein Geschäftsvolumen von rund 46 Milliarden Euro auf die Citi-group Global Markets Europe übertragen, deren Bilanzsumme schon 2019 von knapp 6 auf gut 16 Milliarden Euro anschwoll. "Ab Ende Dezember werden wir dieses Geschäft hier deutlich wachsen sehen", kündigt Kristine Braden, im März als Chefin des in Frankfurt ansässigen Broker-Dealers angetreten, im Gespräch mit der Börsen-Zeitung an. Ihren Angaben zufolge wird Citigroup infolge des britischen EU-Austritts 250 Arbeitsplätze von der Insel in die verkleinerte EU verlegen. (Börsen-Zeitung S. 3)

UBER - Uber hat neue Ideen für Deutschland: Wegen Corona fehlen dem Taxi-Herausforderer die Kunden aus Übersee - Geschäftsreisende und Touristen. Nun sollen DAX-Konzerne und Mittelständler die Autos nutzen. Bis Ende 2021 soll jede zehnte Fahrt über Uber Business abgerechnet werden. (Handelsblatt S. 16)

HELIOS - Die Helios-Kliniken bauen sich um. Von Ampelfarben über geräumte Betten bis zur Nachsorge per App: Bei Europas führendem Krankenhausbetreiber wirkt sich Corona sichtbar aus. Die Reduzierung der Bettenzahl habe dabei kaum Einfluss auf die Behandlungskapazitäten, sagt Francesco De Me, Chef von Helios Health, im Interview. (Handelsblatt S. 22)

