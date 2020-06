Veränderungen in Konzernleitung und Verwaltungsrat der Interroll Holding AG

Sant'Antonino, Schweiz, 03. Juni 2020. Interroll gibt die Entscheidung von Chief Executive Officer Paul Zumbühl bekannt, per Ende April 2021 als CEO der Interroll Holding AG zurückzutreten. Ebenfalls wird Urs Tanner sein Amt als Verwaltungsratspräsident zum Ende der Amtsperiode niederlegen. Gleichzeitig kündigt der Verwaltungsrat der Interroll Holding AG an, Zumbühl in der Generalversammlung 2021 als neuen Verwaltungsratspräsidenten vorzuschlagen.

Die Interroll Gruppe wird seit dem 1. Januar 2000 von Paul Zumbühl als CEO geführt. In den mehr als 20 Jahren unter seiner Führung hat sich Interroll zum global führenden Anbieter von Lösungen für den Materialfluss entwickelt. Neben notwendigen Restrukturierungen in der Anfangsphase seiner Tätigkeit trieb Zumbühl sehr erfolgreich den Ausbau von Interroll durch die Erweiterung der Technologieplattform und die Verstärkung der globalen Präsenz mit Neugründungen und Akquisitionen systematisch voran. Unter seiner Leitung haben sich Umsatz, Profitabilität und die Marktkapitalisierung um ein Vielfaches gesteigert. Auf solidem Fundament sieht Interroll nun in einem nächsten Schritt für 2020 bis 2022 Investitionen in die langfristig ausgerichtete Erweiterung des globalen Produktionsnetzwerks und in neue Technologien in Höhe von bis zu 150 Mio. CHF vor. Damit leitet das Unternehmen die Voraussetzungen für weitere strategische Wachstumsschritte ein und stärkt die globale Marktposition nachhaltig. Investiert wird in die weitere Digitalisierung der Technologie- und Produkteplattformen wie auch in Geschäftsprozesse und die Kapazitätserweiterung auf allen 3 Kontinenten.

Verwaltungsrat setzt auf stabile Führung und Kontinuität

Der für 2021 anstehende Wechsel an der Spitze der Konzernleitung folgt einem bereits seit 2016 umsichtig geplanten und umgesetzten Ablöseplan, welcher von Tanner massgeblich geprägt und vom gesamten Verwaltungsrat erfolgreich und schrittweise umgesetzt wurde. Im Zentrum steht eine stabile Führung, Kontinuität und ausgeprägte Verlässlichkeit. Urs Tanner kündigt an, per Mai 2021 als Verwaltungsratspräsident zurückzutreten, jedoch für ein weiteres Jahr (bis Mai 2022) im Verwaltungsrat als Lead Independent Director zur Verfügung zu stehen.

Das Gremium schlägt einstimmig Paul Zumbühl an der Generalversammlung 2021 für das Amt des Verwaltungsratspräsidenten vor und kündigt an, ihn im Falle seiner Wahlbestätigung zum Active Chairman zu ernennen. Diese Funktion ist zur Unterstützung des künftigen CEO, dessen Nomination zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben wird, in klar definierten strategischen Bereichen und Projekten vorgesehen und auf einen Zeitraum von zwei Jahren beschränkt. Gleichzeitig wird sich Urs Tanner der Wahl zum Lead Independent Director für das erste Jahr stellen, um gemeinsam mit dem Verwaltungsrat eine effektive Kontrolle und Aufsicht in der Transitionsphase sowie die strikte Einhaltung der anerkannten Corporate Governance Richtlinien zu gewährleisten. Nach Ablauf von zwei Jahren wird die Funktion des Active Chairman in 2023 in das reguläre Präsidium zurückgeführt.

"Der Erfolg von Interroll in zwei Dekaden ist eng mit der Leistung von Paul Zumbühl verknüpft. Wir freuen uns darum sehr, dass er seine langjährige wie auch einzigartige Expertise in dieser für die Zukunft von Interroll so wichtigen Übergabephase und darüber hinaus zur Verfügung stellt," so Urs Tanner, Verwaltungs-ratspräsident der Interroll Holding AG. "Wir sind davon überzeugt, dass wir im Interesse aller Stakeholder mit unserem Vorschlag die richtigen Weichen für die Erreichung der langfristigen Unternehmensziele stellen. Entscheidend für den zukünftigen Erfolg von Interroll ist die stabile Führung und die Kontinuität."

Interroll Profil

Die Interroll Gruppe ist der global führende Anbieter von Lösungen für den Materialfluss. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und ist seit 1997 an der SIX Swiss Exchange gelistet. Interroll beliefert Systemintegratoren und Anlagenbauer mit einem umfassenden Sortiment an plattformbasierten Produkten und Services in den Kategorien "Rollers" (Förderrollen), "Drives" (Motoren und Antriebe für Förderanlagen), "Conveyors & Sorters" (Förderer & Sorter) sowie "Pallet & Carton Flow" (Fliesslager). Lösungen von Interroll sind bei Express- und Postdiensten, im E-Commerce, in Flughäfen sowie in den Bereichen Food & Beverage, Fashion, Automotive und weiteren Industrien im Einsatz. Das Unternehmen zählt führende Marken wie Amazon, Bosch, Coca-Cola, DHL, Nestlé, Procter & Gamble, Siemens, Walmart oder Zalando zu seinen Nutzern. Mit Hauptsitz in der Schweiz verfügt Interroll über ein weltweites Netzwerk von 34 Unternehmungen mit einem Umsatz von rund 559,7 Millionen Franken und 2.400 Mitarbeitenden (2019).