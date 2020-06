Seit Anfang der Woche wieder Regelbetrieb in Italien und der Schweiz Seit Einführung der ZTL bereits rund 5.000 Fahrzeuge in Italien nachgerüstet Neues Marktsegment in der Schweiz erschlossen Die Baumot Group AG, Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung, nimmt nach dem Covid-19-Lockdown die Nachrüstungsarbeiten in Italien und der Schweiz wieder auf. Nachdem Baumot in den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...