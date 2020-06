The following instruments on XETRA do have their first trading day 03.06.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.06.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS2176897754 AEGYPTEN 20/32 MTN REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS2176899701 AEGYPTEN 20/50 MTN REGS BD02 BON USD NCA 3QU XFRA AU0000067654 NITRO SOFTWARE LTD EQ00 EQU EUR NCA BM51 XFRA CA64804X1015 NEW PLACER DOME GOLD C. EQ00 EQU EUR NCA 4RZ XFRA CA87609L1058 TARACHI GOLD CORP. EQ00 EQU EUR NCA CNWJ XFRA DE000A289AA9 CO.DON AG INH. O.N. JGE EQ00 EQU EUR YCA VGWE XFRA IE00BK5BR626 VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLA EQ00 EQU EUR YCA FUSR XFRA IE00BKSBGS44 FID-FSREUSEQETF DL ACC EQ00 EQU EUR YCA FEUR XFRA IE00BKSBGT50 FID-FSREEUEQETF EO ACC EQ00 EQU EUR YCA FGLR XFRA IE00BKSBGV72 FID-FSREEGEQETF DL ACC EQ00 EQU EUR YCA 4WO XFRA KYG6981F1090 PEIJIA MEDICAL HD -,01 EQ00 EQU EUR N