FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

RE7 XFRA ZAE000026480 REMGRO LTD. O.N.

8LP XFRA US5168061068 LAREDO PETROLE.INC.DL-,01

SHS XFRA HK0604011236 SHENZHEN INV.(CONS.)

I7G XFRA FR0010259150 IPSEN S.A. PORT. EO 1

E36 XFRA CY0101162119 SEABIRD EXPLO. DL 0,2

T11 XFRA US98421B1008 XPERI CORP. DL -,001

5N91 XFRA AU000000AGR4 AGUIA RES LTD AD-,20

