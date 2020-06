FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.06.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 04.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.06.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

SP8 XFRA US8468191007 SPARTAN MOTORS DL-,01

6AH XFRA KYG063181021 AUSNUTRIA DAI.HUNA.HD-,10

CKDR XFRA BMG2007W1010 CEL.AS.SEC.HLD.NEW HD-,01

SWS XFRA US02874P1030 AMERICAN OUTD.BRA.DL-,001

RD2D XFRA GB00BYV2WV72 CASTLETON TECH.PLC LS-,02

XC2R XFRA GB00BL6XZ716 CAPITAL + REGIONAL LS-,01

XE6T XFRA LU0772938410 NORD.1-EM.MKT.FOC.EQ.BPEO

