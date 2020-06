FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktionäre des französischen Versicherungskonzerns Axa müssen sich für 2019 zunächst mit einer deutlich niedrigeren Dividende zufriedengeben als geplant. Wie die Axa SA mitteilte, hat der Verwaltungsrat seinen Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung auf 0,73 Euro von 1,43 Euro gesenkt. Allerdings stellt der Konzern für das vierte Quartal je nach dem dann herrschenden Marktbedingungen eine Sonderdividende von bis zu 0,70 Euro in Aussicht, so dass die ursprüngliche Dividendenhöhe wieder erreicht würde.

Der Konzern hat zudem seine Einschätzungen zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf 2020 präzisiert. Er geht in der Schaden- und Unfallversicherung von Belastungen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro aus, hauptsächlich wegen Betriebsunterbrechungen und Absagen von Veranstaltungen. Weitere Belastungen von 300 Millionen gehen auf das Konto von sogenannten Solidaritätsmaßnahmen wie erweiterte Krankenversicherungen für bedürftige Kunden, vor allem in Frankreich.

June 03, 2020 01:27 ET (05:27 GMT)

