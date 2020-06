Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat die verkürzte Handelswoche mit einem Paukenschlag begonnen. Der DAX legte von Beginn an kräftig zu und schaffte es, über der psychologisch wichtigen Marke von 12.000 Punkten zu schließen. Am Ende betrug das Plus satte 3,75 Prozent. Die Marktidee ist diesmal die Deutsche Telekom.