Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Was für ein Wochenauftakt! Der DAX sprang gestern über die Marke von 12.000 Punkten. Und auch heute sieht es gut aus. Die Vorgaben aus Übersee sind durch die Bank positiv. Der DAX ist vorbörslich bereits klar im Plus. Bei den Einzelwerten geht es heute um die Deutsche Lufthansa, Bayer, Zoom Video und Vapiano. Marco Uome informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.