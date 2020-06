Weiter ausbauen konnten die europäischen Börsen ihre Vortagsgewinne, nach wie vor beherrscht der Optimismus auf Grund der weltweiten Lockerungen der Beschränkungsmaßnahmen die Stimmung. Ebenfalls zur Risikofreudigkeit trug der Umstand bei, dass US-Präsident Donald Trump den Konflikt mit China in Sachen Hongkong bislang nicht wie befürchtet weiter zugespitzt hat. Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Aufschlag von 2,6%, der CAC 40 konnte sich um 2,0% verbessern, der Dax knackte in einer Rally wieder die 12.000-Punkte-Marke und schloss 3,8% befestigt und in London konnte der FTSE 100 um 0,9% vorrücken. Mit Ausnahme der Pharma- sowie der Nahrungs- und Getränkebranche legten am Dienstag alle Sektoren in Europa zu, wobei sich der Versicherungs-, der ...

