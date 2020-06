Der chinesische E-Autobauer legt soeben eine neue Technologie für die Batterieproduktion vor und will damit die Nr. 1 vor CATL-China und LG Chemical in Südkorea werden. Und wo befinden sich die Deutschen? Unter ferner liefen... BYD ist deshalb eine Art Muss-Investment.



