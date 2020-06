Die Nordex-Aktie hat sich in der vergangenen Woche glänzend entwickelt. Am Mittwoch wird der TecDAX-Titel erneut stärker erwartet. Einmal mehr kann der Turbinenbauer einen Großauftrag vermelden. In Brasilien soll Nordex 26 Turbinen mit einem Volumen von 90 Megawatt liefern.Der Auftrag des Versorgers COPEL ist der zweite für Nordex von einem öffentlichen Versorger in Brasilien und umfasst auch den Service für 20 Jahre. Im Sommer 2022 soll der Windpark fertiggestellt sein.Trotz Corona-Krise bleiben ...

